نجران 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق11 ديسمبر 2018 م واسنفذ مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية التقنية بنجران حزمة من الدورات التخصصية للمتدربين لتأهيلهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل من خلال دورات تخصصية مكثفة تهتم باحتياج قطاعات التوظيف، وتطوير المهارات الحياتية للفرد.وبين رئيس مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر مانع بن محمد آل قريشه أن الدورات الهادفة إلى تطوير مهارات المتدربين في المجالات التقنية والمهنية شملت تقنية تشخيص وتحليل الأعطال والأنظمة الميكانيكية والتوجيه والتحويل بالحاسب الآلي وأساسيات في الخلايا الشمسية والرسم الهندسي CAD/ CAM.// انتهى //11:37ت م0037