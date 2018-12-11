رام الله 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيجري سلسلة من الاتصالات العاجلة مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بمواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية، واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على إدانة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله والبيرة، وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء استنشاق الغاز والضرب والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، أنه من غير المقبول أن يكتفي المجتمع الدولي باصدار بيانات رفض وإدانة مهما كانت حدة لهجتها، تعبيراً عن مواقفه من الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية.وواكبت صحف فلسطين نبأ اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.//انتهى//11:39ت م0038