عرعر 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستمكّن مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر من خلال تطبيق برنامج أداء الصحة من تحسين وتسريع خدمات التشخيص المخبري بالطوارئ من متوسط مدة ساعتين إلى 38 دقيقة مما أسهم في دعم القرار الطبي وتسريع خطوات العلاج والخروج أو إجراء التنويم.يُذكر أن "الصحة" تنفذ برنامج "أداء الصحة"، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات هي: "الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات"، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.‎ويستهدف برنامج "أداء الصحة" رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 لتحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)ويرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //11:41ت م0040