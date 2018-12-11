بروكسل 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستصاعدت المناورات الدبلوماسية والتحركات في العديد من الاتجاهات في سعي واضح لإنقاذ خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد ساعات من إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عن إرجاء عملية التصويت داخل مجلس العموم في لندن والتي كانت مقررة اليوم.وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن عقد قمة أوروبية خاصة بعد غد الخميس على مستوى رؤساء الدول والحكومات لبحث آخر تطورات البركسيت.وأشارت مصادر أوروبية إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلتقي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مساء اليوم في بروكسل ، كما ستجتمع ماي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.وقبل أن تتوجه إلى بروكسل تجتمع ماي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي في لاهاي و مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين.// انتهى //11:43ت م0041