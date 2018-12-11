الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساختتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، فعاليات "نعيش بوعي"، التي تعنى بالبيئة والصحة والرياضة، وذلك بنادي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض.وأوضح مدير عام النادي الرياضي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إبراهيم الغفيلي أن الفعاليات التي استمرت 3 أيام، اشتملت على ألعاب تفاعلية ومنشآت رياضية وبيئية وترفيهية ومقاهي وورش عمل تعليمية وأكاديمية للطفل، مبيناً أن عدد الزائرين للفعاليات بلغ أكثر من 19 ألف زائر، بمشاركة عدة جهات حكومية منها، وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة مدينة الرياض مدينة الملك سعود الطبية، ومكتبة الملك عبدالعزيز، وعدداً من جهات القطاع الخاص.وأشار الغفيلي إلى أهمية الوعي ودوره الأساسي في إدراك الفرد بالمسؤولية تجاه المجتمع، وإيجاد مجتمع واعي بأهمية الرياضة وسلامة البيئة، والمساهمة في توضيح أن لكل مرحلة عمرية تكوين يختلف عن المراحل السابقة من الناحية الغذائية والجسدية وتفعيل مبدأ الممارسة اليومية للرياضة وتعزيز دور البيئة في كونها جزء لا يتجزأ من حياة الفرد والمجتمع، مبيناً أن الفعاليات تتنوع ما بين بيئية ورياضية وفنية وصحية.// انتهى //11:49ت م0042