بغداد 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم باحتفالات الذكرى السنوية الأولى للانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي التي صادفت أمس الإثنين.وأبرزت صحف اليوم دعوة الرئيس العراقي برهم صالح التي وردت في كلمته بهذه المناسبة إلى إنجاز النصر العسكري بنصر سياسي واجتماعي وثقافي يليق بتاريخ العراق وشعبه.وتطرقت إلى إعلان الحكومة عن فتح تدريجي وجزئي للمنطقة الخضراء أمام حركة سير المركبات المدنية ابتداء من يوم أمس الإثنين.وتناولت الصحف مجريات المؤتمر العلمي السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي الذي أقيم أمس في بغداد بحضور واسع للخبراء والمستشارين الاقتصاديين والماليين من داخل العراق وخارجه.وفي الشأن العربي تناولت صحف اليوم المباحثات الجارية في السويد بين وفد الحكومة الشرعية اليمنية ووفد المتمردين الحوثيين برعاية الأمم المتحدة.// انتهى //11:50ت م0043