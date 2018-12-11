القاهرة 04 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال.ويناقش الاجتماع عدداً من قضايا العمل العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية .وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع قد اجتمعت بتشكيلها الجديد يوم أمس للتحضير لانعقاد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ،فيما سبق اجتماع اليوم لقاء بين رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس النواب المصري لبحث سبل تنسيق المواقف البرلمانية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:55ت م0044