تونس 04 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم مصادقة مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد صراعات كبيرة بين الكتل وتجاذبات سياسية حادة حول مقترحات تعديل في الميزانية.وركزت دولياً على مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة والبرلمان بتخفيض الضرائب على المواطنين وذلك بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بلاده الفترة الماضية ، مشيرة في ذات السياق إلى تأكيده في كلمة وجهها للشعب أمس أن الغضب والاحتجاجات لايبرران الهجوم على رجال الشرطة .وعرجت على إعلان وزارة الداخلية اللبنانية إحباط عملية إرهابية ضخمة كانت تستهدف دور عبادة وتجمعات للمدنيين والقوات الأمنية في مناطق عدة من البلاد.ولم تغفل مستجدات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قامت بهدم منشآت سكنية شمال شرق الضفة الغربية.وتناولت إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأجيل التصويت في مجلس العموم على اتفاق بريكست الذي كان مقرراً اليوم وحذرت خلال جلسة في البرلمان البريطاني من أن عدم تنفيذ اتفاق بريكست سيؤدي إلى تقسيم المجتمع البريطاني.// انتهى //12:00ت م0045