عمّان 04 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأعلنت دائرة الاحصاءات الأردنية اليوم، ارتفاع معدلات التصخم إلى 4.5 % للأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 م.وقال تقرير صادر عن الدائرة، إن مجموعة النقل والإيجارات والوقود والتبغ هي الأكثر مساهمةً في معدل التضخم.وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 126.1 ، مقابل 120.4 نفس الشهر من العام 2017 م، مسجلاً ارتفاعًا مقدارة 4.7%.// انتهى //12:04ت م0046