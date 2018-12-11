الجزائر 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالشأن المحلي للبلاد ،مشيرة إلى إلغاء رئاسة الجمهورية كلمة رئيس الوزراء أحمد أويحيى أمام البرلمان من أجل تقديم الحصيلة السنوية لأداء الحكومة.وأخبرت محلياً أيضا عن اتساع دائرة المؤدين من الأحزاب والشخصيات البارزة لمقترح تمديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عام 2020.وأبرزت صحف الثلاثاء إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراءات مالية واجتماعية لفائدة ذوي الدخل المحدود، في إطار مساعيه لاحتواء موجة الاحتجاجات التي تجتاح فرنسا منذ شهر.وسلطت الضوء على مستجدات الأزمة في ليبيا، من خلال إعلان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي عن استضافة بلاده لقاء آخر بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بغية بسط الاستقرار في البلاد.وتطرقت صحف الجزائر إلى اتهامات وجهها رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي إلى إيران بالتدخل لإزاحته من منصبه والتدخل في شؤون الحكومة وتشكيلها.// انتهى //12:08ت م0047