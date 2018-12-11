حائل 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً، حفل سباقه الثامن للموسم الحالي على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط مسافتها 1600 متر، الشوط الأول لمفتوح خيل عربية، والثاني للدرجة المبتدئة، والثالث مفتوح مواليد 2016م، والشوط الرابع من الدرجة 1-3 ، فيما خصص الشوط الخامس والرئيسي على كأس ودعم خادم الحرمين الشريفين مفتوح الدرجات.// انتهى //13:40ت م0071