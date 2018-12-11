الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني:" إننا ننظر إلى ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بفخر واعتزاز ونحن نشهد في العام الرابع لتوليه مقاليد الحكم منجزات تتحقق، ووطننا يسمو ويعلو في المجالات كافة.وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن الإنسان السعودي هو المقصد في كل جهد تقوم به حكومة بلادنا، لنكون في الصف الأول بين الأمم بإيماننا وأمننا وطموحنا وعزمنا، وينظر المواطن إلى قيادته الحكيمة بثقة وهي ترسم ملامح مستقبل يستحقه وطننا الشامخ دون حد لطموحاتنا وآمالنا ".واختتم معاليه تصريحه، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفق جميع أبناء الوطن لتحقيق تطلعات وطننا في ظل قيادتنا .// انتهى //13:46ت م0073