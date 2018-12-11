الدمام 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستشارك الأسر المنتجة، التي ترعاها جمعية البر في المنطقة الشرقية، في فعاليات معرض الأسر المنتجة "صنعتي" التي تنظمه غرفة الشرقية ، بالتعاون مع معارض الظهران الدولية "اكسبو" ويستمر لمدة أسبوع، وذلك في مقر معرض الظهران في الدمام.وأوضح الأمين العام للجمعية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن أسر الجمعية المنتجة المشاركة في معرض "صنعتي" أقامت أمس احتفالاً بذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - عبر تزيين منتجاتها بالأعلام الوطنية وعرض للحرف اليدوية الوطنية التي صنعت بأيدي سعودية.وبين أن المملكة بقيادة خادم الحرميين الشريفين ـ أيده الله - مكنت الأسر المنتجة وأهلتها لسوق العمل، ووفرت لها منافذ لبيع منتجاتها في مختلف مناطق المملكة لتكون مصدر دخل لهم، مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب على هذه الأسر أن تحتفل بقيادتها التي وفرت لهم سبل العيش والأمن والاستقرار.وأِشار إلى أن الجمعية تتخذ ضمن خطتها الاستراتيجية أهدافا لتمكين وتأهيل الأسر المستفيدة ودعم بناء القدرات الانتاجية لهم بما يحفظ كرامتهم، مفيداً أن بر الشرقية دعمت، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة الجمعية، 600 أسرة منتجة في المنطقة.من جانبها أبانت منسقة الأسر المنتجة بجمعية البر بالمنطقة الشرقية مها حجي، أن أسر الجمعية قدمت خلال معرض "صنعتي العديد من الحرف اليدوية الوطنية والأزياء والملابس والخياطة النسائية ومنتجات العطور والبخور والمأكولات والحلويات والقهوة والبهار، لافتةً النظر إلى أنه يتم تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ودعمها من قبل الجمعية، وتوفير منافذ لبيع منتجاتها عبر المعارض المختلفة.// انتهى//13:51ت م0077