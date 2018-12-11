ينبع 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق11 ديسمبر 2018 م واسترأس محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي اليوم, اجتماع المجلس المحلي الثاني, بصالة الاجتماعات بالمحافظة, بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي, وأعضاء المجلس .وناقش الاجتماع جدول أعماله الذي تضمن عرض مرئي عن خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطوير العمل الخيري والاجتماعي بالمحافظة, ودراسة مقترح إنشاء مركز تنمية اجتماعية بمحافظة ينبع, وإنشاء مجلس تنسيقي بين الجمعيات والجهات الخيرية بالمحافظة.// انتهى //13:53ت م0078