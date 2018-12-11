نجران 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء التابع للوزارة لمدة يومين، دورة شرعية لمنسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين في مدينة نجران ومحافظة شرورة.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذه الدورة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تطوير أداء منسوبي المساجد وتهدف إلى الحديث عن واجباتهم الشرعية ومعالجة الأخطاء التي يقعون فيها، وواجبهم للتصدي للفكر المنحرف, إضافة لبيان الأحكام المتعلقة بالإمامة والآذان, والأنظمة المتعلقة بهم في نظام الوزارة.// انتهى //13:54ت م0079