القاهرة 04 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تطوير القطاع السياحي بالدول العربية يستلزم في الأساس وعياً ثقافياً، ويحتاج إلى خطة شاملة للتنمية الثقافية.وأعرب أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الثقافة والسياحة في الدول العربية الذي انطلق اليوم بمكتبة الإسكندرية عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج ملموسة تساعد في إيجاد منظومة متكاملة تتسم بالفعالية والقدرة، وتعزز من أوجه تلاقي قطاعي السياحة والثقافة في الوطن العربي.وقال إن المنطقة العربية مخزن نادر للحضارة الإنسانية في أطوارها المختلفة، وفي تنوعها وتعدد مصادرها، وهذا الإرث الفريد المتراكم يحملنا جميعاً مسئولية تجاه أنفسنا، وحيال الإنسانية ذاتها، فنحن أمناءٌ على هذا الميراث الحضاري وأمناء على صيانته والحفاظ عليه، والتعريف به والترويج له.وأكد الأمين العام للجامعة أن إقامة بنية سياحية حقيقية قادرة على المنافسة، تحتاج إلى ما هو أبعد من مجرد تهيئة البنية الأساسية وتسهيل الوصول إلى المقاصد السياحية، رغم أهمية هذه الجوانب.وشدد على أن الخبرات العربية في مجالات السياحة والثقافة ليست قليلة بل العكس هو الصحيح، لكنها ما زالت بعيدة عن تحقيق التكامل المطلوب، وما زال التضافر بين هذين القطاعين على الصعيد العربي أقل من المأمول.وأضاف "إننا نسعى جميعاً لإيجاد آلية تلاقٍ بين قطاعي السياحة والثقافة على الصعيد العربي، موضحا أنه سيتم عرض الرؤية العربية لتفعيل العمل المشترك بين هذين القطاعين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة الاستثنائية للإعداد للقمة العربية التنموية الرابعة التي ستعقد في بيروت في يناير 2019، وذلك للنظر في اعتمادها كرؤية استراتيجية لتعزيز العمل المشترك بين القطاعين الثقافي والسياحي في الدول العربية، تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية القادمة في مارس 2019".وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن تطلعه إلى اليوم الذي تمثل فيه السياحة البينية العربية ركناً معتبراً من التدفقات السياحية إلى المنطقة العربية.واختتم "أبو الغيط "كلمته قائلاً إن تحقيق حلم النهوض بالسياحة البينية العربية يحتاج إلى خطة طويلة الأجل، ورؤية شاملة للأوضاع السياحية والثقافية في بلادنا معربا عن يقينه أن الاجتماع الوزاري المشترك من أهل الرأي والخبرة هم الأجدر بمناقشة هذه الخطة وطرح تلك الرؤية.// انتهى //13:55ت م0080