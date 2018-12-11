الأحساء 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسشارك فريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة الحركية، التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، في مقهى السلامة الذي نظمه نادي "أمان التابع لإدارة الزيت بالمنطقة الجنوبية في أرامكو السعودية، وذلك في قاعة النخيل في مدينة المبرز بالأحساء.وقدم الفريق التطوعي ورشة عمل توعوية حول السلامة المرورية وأخطار الحوادث، مؤكدين أن هذه الحوادث أعاقت أجسادهم ولكن لم تعق إبداعهم وإرادتهم، بل زادهم إصرارًا وطموحًا لمواصلة الحياة، داعين المشاركين إلى أخذ العظة والعبرة من تجاربهم بعدم التهور أثناء القيادة واتباع وسائل السلامة حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.من جانبه أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري، أن الجمعية تتطلع من خلال دورها المجتمعي إلى الإسهام في نشر الوعي المروري وتثقيف أفراد المجتمع عبر إقامة اللقاءات التوعوية والمشاركات، ومن خلال إنتاج أفلام قصيرة التي تسلط الضوء على وسائل السلامة المرورية وتحض على اتباعها والالتزام بمفاهيمها، حفاظًا على الطاقات البشرية والموارد المالية، مثمناً لأرامكو السعودية مساعيها الحثيثة وإسهاماتها الفاعلة في رفع مستوى الوعي بين موظفيها خاصة وأفراد المجتمع عامة لتحقيق رسالة الأمن والسلامة.// انتهى//13:55ت م0081