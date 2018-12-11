تبوك 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساختتم ملتقى التطوير المهني لمشرفي ومعلمي العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية في الإدارات التعليمية بالمملكة برنامجه اليوم، بإعداد خطة تطوير شاملة ترتكز على أساليب مهنية مستدامة تتضمن المجالات الأساسية للتطوير المهني الوظيفية والتدريسية ومهارات المسار، بحضور عدد من القيادات التعليمة من الوزارة والمنطقة، الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.وأدرج الملتقى في توصياته خطة معالجة إشكالية إسناد تدريس مواد العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية لغير المتخصصين خاصة في المرحلة الابتدائية ، وتقديم برامج لتمهير مشرفي ومعلمي العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية في فهم وتطبيق مؤشرات منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي ، ودراسة تحديد القيمة المعيارية الخاصة بمواد العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية في منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي ، وإعداد برنامج مستمر لقياس مستوى مشاركات أقسام العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية ( بنين , بنات ) على منصات التعلم المختلفة والاستفادة منها، وتقديم تقارير فصلية تبين جهود أقسام العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية تتضمن استراتيجيات التعلم المنفذة لتحسين وتجويد مستوى التحصيل الدراسي في مواد العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية.وشهد الملتقى عقد جلسة بعنوان "مجتمعات التعلم وآليات الاستفادة منها".// انتهى //13:56ت م0082