الرياض 4 ربيع الآخر 1440 الموافق 11 ديسمبر 2018 واس.أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين على مستوى الإدارة للعام الدراسي 1438-1439هـ نظمته إدارة التوجيه والإرشاد, بحضور مديري عدد من الإدارات ومديري مكاتب التعليم والمشرفين التربويين وأولياء أمور الطلاب المكرمين, وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الرياض عبدالله الغنام في كلمته خلال الحفل أن إدارة تعليم الرياض تولي اهتمامًا خاصًا بالمتفوقين من خلال تنفيذ البرامج وخلق المناخات التربوية المحفزة على التفوق والتي أثمرت مخرجات ونماذج مميزة من أبنائنا الطلاب.وأفاد الغنام أن إدارة تعليم الرياض دأبت على تكريم هذه الفئة الغالية والمهمة من أبنائنا المتفوقين وعدهم 178 طالبا، مشيرًا إلى أن هذا الحفل التكريمي ما هو إلا أحد روافد الدعم للطلاب لتحقيق طموحهم العلمي وشحذ همهم نحو مستقبل زاهر.واختتم الغنام كلمته بتهنئة الطلاب المتفوقين وأولياء الأمور بهذا التميز، مؤكدًا أن ذلك لم يأتِ من فراغ بل نتيجة الجد والمتابعة المستمرة من المدرسة والبيت والطالب بقدراته ومثابرته على التحصيل العلمي، حاثاً الطلاب على مواصلة الجهد والمحافظة على ما حققوه من مستويات علمية.بعده ألقى مدير التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض عبدالرحمن السبيل كلمة هنأ الطلاب وأولياء أمورهم على تفوقهم وتميزهم على مستوى الإدارة، ثم قدم عرض مرئي وطني عن المملكة.تلا ذلك تكريم راعي الحفل للمدارس المتميزة في برامج التوجيه والإرشاد وتنفيذ الأسبوع التمهيدي والبالغ عددها 13 مدرسة، ثم تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء شهداء الواجب والطلاب المتميزين سلوكيًا، وتكريم المدارس الفائزة بجائزة التميز السلوكي.//انتهى//13:57ت م0083