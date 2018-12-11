حائل 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله، مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل عضو مجلس الهيئة، أن ذكرى البيعه الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - تمثل مسيرة عطاء متواصل لقائد منح شعبه ووطنه وأمته الوفاء والمحبة والإخلاص حتى أصبحت المملكة العربية السعودية بهذه المكانة العالية عالمياً وفي مختلف المجالات ولله الحمد ،رافعاً سموه التهنئة للملك المفدى بهذه المناسبة .وعبر سموه عن اعتزازه بتوالي المنجزات والقفزات والمكانة العالية التي تشهدها بلادنا على مختلف الصعد التنموية والسياسية، عاداً ما تشهده المملكة من خطط استراتيجية لبرامج ومشروعات تنموية وتطويرية من خلال رؤية المملكه ٢٠٣٠ وبرامج التحول الوطني ما هي إلا انعكاس لحرصه - أيده الله - على تعزيز مكانة المملكه تنموياً وسياسياً وسعياً لرفاهية وراحة المواطن والمجتمع بأكمله .وأكد سمو مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل أن هذه المناسبة تمثل أنموذجاً لأصدق مشاعر الولاء وأروع صور التلاحم بين القيادة والشعب، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان واستمرار مسيرة الإنجازات .// انتهى //13:58ت م0084