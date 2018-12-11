رام الله 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتفاخر بالاستيطان وخداع المُجتمع الدولي، مُعلناً رفضه للسلام.وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم ،"ليس هناك (أصدق) من الاعتراف الصريح والدقيق الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما قامت به حكوماته المتعاقبة من تعطيل مدروس وإفشال مقصود لقطار عملية السلام وبإصرار مفضوح".وأشار البيان إلى أن هذا التوصيف تحدث فيه نتنياهو خلال لقائه مع الكتلة الحزبية لليكود، عندما وصف تعطيله الدائم للسلام بأنه (ذكاء)، مُتفاخراً بنجاحه في تجاوز فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، مؤكداً أن هدفه القادم (انتزاع شرعية دولية للوجود والبناء الاستيطاني) في الضفة الغربية المحتلة، ومواصلة المناورة وحملات تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بهدف (تسوية المستوطنات)، علماً أن هذا الأمر يجري بشكل رسمي في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو عبر طواقم خاصة أقيمت لهذا الغرض.وأكدت الوزارة أن اعتراف نتنياهو العلني والصريح بهذه السياسة الاستعمارية يُشكل صفعة للمجتمع الدولي واستخفافا بعقول القادة الدوليين، ما يستدعي منهم التوقف عند هذا الاعتراف العلني، ليحاولوا من جديد احترام مسؤولياتهم والتزاماتهم وعقولهم، والدفاع عن ما تبقى من مصداقية لهم ليس فقط تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه ومعاناته، وإنما تجاه أنفسهم وشعوبهم.// انتهى //13:59ت م0085