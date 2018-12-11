حائل 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الإشراف التربوي "بنات", بزيارات ميدانية من قبل القيادات التعليمية والمشرفات التربويات في مكاتب التعليم الداخلية والخارجية, تستمر حتى نهاية الأسبوع الـ 16, لتعزيز وتنمية ثقافة الانضباط والحس بالمسؤولية لدى الطالبات.وتحرص لجان متابعة الانضباط المدرسي في إدارة الإشراف ومكاتب التعليم بالمنطقة, على ضرورة متابعة تنفيذ البرامج التطويرية لمصلحة الطالبات, وتفعيل الأنشطة للحد من حالات الغياب, وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة, بالإضافة إلى تزويد مكاتب التعليم بتقارير يومية عن ما جرى إنجازه.// انتهى //15:23ت م0143