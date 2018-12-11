شمال لبنان 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,360 حقيبة مدرسية و 1,710 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل التوزيع مدرسة "النبي كزيبر الرسمية"، و مدرسة "تل الزراعة الرسمية المختلطة"، و مدرسة "حلبا الرسمية للبنين"، في محافظة شمال لبنان.وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.// انتهى //15:23ت م0144