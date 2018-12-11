الدمام 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساستضافت غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص اليوم ملتقى المستثمرين المحليين، لاستعراض جوانب برنامج التخصيص المنبثق من رؤية السعودية 2030 ودور المركز والقطاعات والمبادرات المستهدفة بالتخصيص، والفرص الاستثمارية المطروحة في مجال التخصيص والاطر القانونية لعملية التخصيص، وذلك بمقر غرفة الشرقية.افتتح الملتقى باستعراض أبرز جوانب برنامج التخصيص والقطاعات والمبادرات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة والفرص الاستثمارية المطروحة في القطاعات كقطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وقطاع الشؤون البلدية والقروية وقطاع البيئة والزراعة والمياه بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاعي النقل والإعلام وقطاعي الحج والعمرة والإسكان، وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على أهم المقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات المستهدفة.شارك في ملتقى العديد من المستثمرين من مختلف مدن المنطقة الشرقية وقد تخلل الملتقى طرح عدد من الاستفسارات حول القطاعات المستهدفة بالتخصيص وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المركز الوطني للتخصيص.وبين المركز أنه يسعى بكل الجهد الى تطوير آفاق التعاون وتمتين اواصر التواصل مع كافة المستثمرين المحليين بالمملكة بشكل عام من خلال اقامة هذه الملتقيات بعدة مناطق بالمملكة والتى قد بدأت في مدينة الرياض في ملتقى المستثمرين المحليين الاول خلال الشهر الماضي والذي شارك به أكثر من 60 مستثمرا وتنفيذيا من كبرى الشركات المحلية في مدينة الرياض.// انتهى //15:25ت م0146