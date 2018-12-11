الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسحقق اللاعب السعودي فواز علي القحطاني المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بطولة جورجيا لكمال الأجسام فئة " فيزك " بعد فوزه في جميع الفئات المخصصة لوزنه التي شملتها البطولة، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً من مختلف دول العالم.وحصل القحطاني على كرت الاحتراف الذي يمكّنه من المشاركة في بطولات العالم، ليصبح أول مدرب سعودي يحترف في هذه الرياضة .‎// انتهى //15:25ت م0147