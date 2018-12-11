أبوظبي 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، رسالة خطية من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة العربية الثلاثين التي ستعقد في تونس خلال شهر مارس 2019.تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية، خلال استقباله بقصر الرئاسة اليوم وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تونس وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:26ت م0149