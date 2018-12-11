محايل 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساعتمد محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده, الشعار الجديد لمهرجان محايل الشتوي في نسخته الـ 12، الذي تسلّمه بحضور رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع, وأمين لجنة التنمية السياحية الفرعية يحي العاصمي في مقر مكتبه بالمحافظة.وأوضح المحافظ المشرف العام على المهرجان, أن الاستعدادات تجري حاليًا لإطلاق مهرجان محايل الشتوي، الذي يشتمل على فعاليات متنوعة من محاضرات دينية وندوات وأمسيات شعبية، مفيداً أن المهرجان الذي يقام هذا العام بمشاركة أهالي محايل والقطاعات الحكومية والخاصة وسيتم افتتاح عدد من الفعاليات ويأتي في مقدمتها افتتاح جادة محايل والتي تشتمل على عدد من مشاركات الجهات الحكومية، والفنون التشكيلية ، والسجادة العطرية ، والمعرض الفوتوغرافي الذي ينظمه نادي تهامة الضوئي ، وأمسيات تراثية ، وغيرها من الفعاليات.وبين أن اجتماعات اللجنة التنفيذية للمهرجان تتواصل للخروج بالتوصيات العامة، التي تهدف إلى تحقيق تطلعات وتوجيه أمير المنطقة نحو مهرجان متميز، مبينا أنه سيتم الكشف عن جميع تفاصيل المهرجان وفعالياته خلال الأيام المقبلة.من جهته أوضح مصمم شعار مهرجان محايل أدفأ محمد ابراهيم لاشين أن الشعار اعتمد على التاريخ التراثي لمحافظة محايل.// انتهى //15:26ت م0150