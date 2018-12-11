الطائف 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق11 ديسمبر 2018 م واسأنجزت فرق الصيانة للحدائق بأمانة الطائف أعمال صيانة وإصلاح مجموعات من ألعاب الأطفال في 375 موقعاً في الحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية، مع توفير وسائل السلامة اللازمة.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم, أن الأمانة تستغل الفترة الحالية لدعم أعمال الصيانة لألعاب الأطفال في المتنزهات العائلية كافة، لدعم الجانب الترفيهي بما يحقق تطلعات الزوار، داعياً بضرورة اهتمام مرتادي هذه المتنزهات بهذه الألعاب والمحافظة عليها ليستفيد منها أكبر عدد من الأطفال على مدار العام.وأبان أن الإدارة العامة للحدائق والتجميل عملت على معالجة مظاهر الخطورة في جميع الألعاب، بما يوفر الأمان اللازم للأطفال عند استخدام هذه الألعاب، مع دعم العديد من المواقع بألعاب جديدة لتعزيز عملية الفائدة المستدامة من هذه المجموعات خاصة, لا سيما وأن الطائف واحدة من أهم المدن السياحة، وعليها إقبال سياحي كثيف، مما يزيد من نسبة تشغيل المرافق الترفيهية.// انتهى //15:27ت م0152