بيروت 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اليوم، نظيره النمساوي الكسندر فان دير بيلين الذي يزور بيروت حاليًا.وجرى خلال اللقاء، استعراض مجمل الأوضاع السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.وشدد الرئيس عون في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس النمساوي على أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب وضرورة الإسراع في إيجاد حل لأزمة النازحين السوريين يسهم في إعادتهم إلى المناطق الآمنة من دون انتظار التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، سيما وأن لبنان لم يعد بمقدوره تحمل المزيد من الأعباء.// انتهى //15:29ت م0153