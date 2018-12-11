الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسحصد البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى منذ توليه قيادة فريقه ، وللمرة الثالثة للنصر بعد أن كان الأوروجوياني دانييل كارينيو قد حققها في الجولتين الثالثة والخامسة ، في الوقت الذي ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى لاعب النصر المغربي نور الدين امرابط الذي صنع هدفي فريقه أمام منافسه الهلال في ديربي الرياض ، ليحقق الجائزة للمرة الثانية بعد أن كان حققها في الجولة الخامسة ، بينما ذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي الهلال للمرة الثالثة وهو الذي كان قد حصدها في الجولتين الثامنة والتاسعة على التوالي.ويُمنح الفائزون بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.// انتهى //15:30ت م0154