عرعر 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية النوري بن علي العنزي اليوم, يرافقه مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر مقبل العنزي, ورئيس وأعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ورؤساء الفرق التطوعية بالمنطقة.‎وجرى خلال اللقاء, استعراض أبرز أعمال الفرق التطوعية وبرامجها المنفذة خلال الفترة الماضية.ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, بالدعم الذي يحظى به المتطوعون والمتطوعات، للوصول إلى تحقيق هدف رؤية المملكة 2030, بالوصول إلى مليون متطوع سنوياً، لافتًا الانتباه إلى أهمية التنسيق بين الفرق التطوعية لتحقيق الأثر المستدام، وتوجيه الطاقات التطوعية للفرص التنموية الأكثر إلحاحاً.وشدد سموه على ضرورة تنمية العمل التطوعي وتعزيز حضوره وتنمية السلوك التطوعي وإدارة الجهود التطوعية ودعم تظافر الجهات الحكومية, لخدمة العمل التطوعي, ونشر هذه الثقافة بين أوساط الشابات والشباب.من جهته, قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة, شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على دعمه الدائم للمتطوعين والمتطوعات في المنطقة، وحرصه على الارتقاء بالجهود التطوعية، لتكون عوناً للجهات المعنية في مختلف المحافل، مؤكداً على ما يحظى به المتطوعون من دعم وتحفيز من سموه، وما يبذله مركز التنمية الاجتماعية من جهود في هذا الصدد.// انتهى //15:30ت م0155