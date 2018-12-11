القاهرة 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستنظم جامعة الدول العربية غدًا منتديين للشباب والمجتمع المدني برئاسة لبنان بصفتها رئيس القمة العربية التنموية الرابعة "بيروت 2019".وأفاد بيان صدر عن الجامعة اليوم، أن هذين المنتديين يأتيان تتويجًا لجهود الجامعة العربية في دعم منظمات المجتمع المدني العاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي دعم الشباب العربي.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في تصريح لها، إن منتدى المجتمع المدني يهدف إلى التوصل لمقاربة عربية شاملة تكون بمثابة خارطة طريق للتشبيك الصحيح والقوي بين منظمات المجتمع المدني والحكومات العربية، من خلال تشجيعها على وضع خطط قصيرة المدى لتنفيذ الأهداف التنموية الـ 17 في المنطقة العربية.وأضافت أن منتدى الشباب يهدف إلى الإسهام في وضع مقترحات عملية تسهم في تمكين الشباب وتطوير إمكاناته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وبما يسهم كذلك في تعزيز دوره لدعم الجهود الرامية للقضاء على الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى نشوب ظاهرة الإرهاب.ولفتت أبو غزالة الانتباه إلى أنه من المتوقع أن يخرج كلا المنتديين "الشباب والمجتمع المدني" برسائل إلى القادة حول تعزيز دور الشباب لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ضمن منظومة متكاملة وشراكة فاعلة مع كافة الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية.// انتهى //15:30ت م0157