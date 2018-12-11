الرياض 4 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018م واساستقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركنغ.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات في المنطقة.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.// انتهى //17:00ت م0196