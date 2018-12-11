عام / أمير الجوف يلتقي المواطنين بمحافظة طبرجل خلال جولته التفقدية
الثلاثاء 1440/4/4 هـ الموافق 2018/12/11 م واس
طبرجل 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمحافظة طبرجل اليوم , عدداً من القضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, وجموع المواطنين وعمداء وأهالي وشيوخ القبائل بالمحافظة ، الذين قدموا للسلام على سموه.
بعد ذلك, تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ومحافظ طبرجل المكلف.
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17:01ت م
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