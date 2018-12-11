جدة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساحتفلت جمعية "نماء" ، بمنطقة مكة المكرمة اليوم ، بتخريج 20 شاباً من مستفيدي برنامج نماء للتدريب المنتهي بالتوظيف "تمكين" ، بعد اجتيازهم للمهارات المطلوبة في برنامج الصيانة الشاملة الذي أقيم بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بجدة.وأفاد المتحدث الرسمي للجمعية سليم بن غيث الفايدي ، أن برنامج "نماء" للتدريب المنتهي بالتوظيف "تمكين", يأتي ضمن سعي الجمعية لتحقيق رؤى القيادة في تأصيل التنمية المجتمعية ، ورفع كفاءتها من خلال تقديم برامج متخصصة في تأهيل الكوادر البشرية وتوفير فرص عمل منتجة ومستقرة.وبيّن الفايدي ، أن برنامج الصيانة الشاملة الذي استمر على مدى شهر ، نُظمت خلاله مجموعة من الدورات بهدف إتقان المتدربين لعدد من المهارات اللازمة في مجالات الكهرباء ، وصيانة السيارات ، وصيانة الأجهزة الإلكترونية ، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف ، بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بجدة ، حيث حصل المتدربون على شهادات معتمدة من المعهد بعد اجتيازهم للمهارات المطلوبة.وكشف المتحدث الرسمي لجمعية "نماء" أن الجمعية تعمل على إلحاق الشباب والفتيات ببرنامج التأهيل والتدريب ، فضلاً عن توفير فرص وظيفية لهم من خلال شراكات الجمعية مع العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية ، مشيراً إلى أن برنامج التدريب والتأهيل يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية , بهدف الانتقال بالأسر المستفيدة المسجلة لديها من دائرة الاحتياج إلى رحاب الكفاية وآفاق الإنتاج.وقدم الشكر للقيادة الرشيدة ، من خلال الدعم الغير محدود للقطاع الخيري وتبنيها, للتحول من الرعوية إلى التنموية من خلال دعم مبادرات تطوير الكفاءات وتوسيع المشاركة المجتمعية في التنمية الوطنية الشاملة.يذكر أن جمعية "نماء" بمنطقة مكة المكرمة نالت عدد من الجوائز أبرزها جائزة مكة للتميز، وجائزة التميز في العمل الخيري فئة المنشآت الاجتماعية الكبيرة على مستوى المملكة، وذلك لاهتمامها بالإنسان وتخفيف أعباء المحتاجين ومساعدتهم للخروج من دائرة الاحتياج، فضلاً عن تميزها بالحرفية الإدارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة وبأيدي كفاءات وطنية, وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص والخيري والمجتمع بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة.// انتهى //17:02ت م0199