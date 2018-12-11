حضرموت 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسبدأت أمس دورة مهارات استخدام جهاز تحديد المواقع ال (GPS) بدفعتها الرابعة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن البرامج التدريبية بالقطاع السمكي لمشروع تحسين سبل العيش في اليمن، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وسيتعرف 30 صيادًا خلال الدورة على كيفية استخدام الجهاز والوظائف التي يقوم بها لمساعدة الصياد أثناء عمله.وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.// انتهى //17:03ت م0200