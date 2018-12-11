أبخ 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, توزيع المخصص الشهري من المساعدات الغذائية للاجئين اليمنيين في إقليم أبخ الجيبوتي وللمحتاجين في الإقليم, التي تزن 55 طنًا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية.ويأتي هذا التوزيع ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية المختلفة التي يقدمها المركز في العديد من الدول.// انتهى //17:03ت م0201