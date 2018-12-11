عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية للاجئين اليمنيين في إقليم أبخ الجيبوتي وللمحتاجين في الإقليم
الثلاثاء 1440/4/4 هـ الموافق 2018/12/11 م واس
أبخ 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, توزيع المخصص الشهري من المساعدات الغذائية للاجئين اليمنيين في إقليم أبخ الجيبوتي وللمحتاجين في الإقليم, التي تزن 55 طنًا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية.
ويأتي هذا التوزيع ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية المختلفة التي يقدمها المركز في العديد من الدول.
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17:03ت م
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