جدة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأطلقت الخطوط الجوية السعودية ، الراعي والناقل الرسمي لسباق "فورميلا إي الدرعية"، حملة ترويجية للسباق العالمي في كل من ميونيخ، ولندن، ودبي، وأبوظبي، قبل انطلاق فعالياته التي تقام لأول مرة في المملكة والمنطقة خلال الفترة من 13 ـــ 15 ديسمبر الجاري.وتستعرض السعودية خلال الحملة، العديد من الخصائص والعناصر التفاعلية حول السباق، بما في ذلك امتلاك السيارة الجديدة من الجيل الثاني للسيارات الكهربائية بالكامل، والتي كشفت عنها في جناحها الخاص بسوق السفر العالمي في لندن الشهر الماضي.وأوضح مساعد المدير العام للإتصال المؤسسي في الخطوط السعودية فهد بن عبد الله باهديله، أن الحملة تشمل استثمار تاكسي لندن للترويج لهذه التظاهرة العالمية في العاصمة البريطانية، وفي منطقة تسجيل الوصول في الصالة (1) بمطار ميونيخ موقعاً للتعريف بتفاصيل المناسبة، كما تم تخصيص عدد من المواقع التجارية الشهيرة في كل من أبوظبي ودبي للترويج لهذا الحدث العالمي.وأشار باهديله إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أنهت السعودية حملة داخل المملكة للتعريف بالبطولة التي لاقت إقبالاً كبيراً وتمكن الزوار من الحصول على كافة معلومات السباق، وتجربة مهاراتهم في القيادة عبر الأجهزة التفاعلية، كما زينت السعودية إحدى طائراتها الحديثة من طراز بوينج (B777) بشعار سباق "فورميلا إي – الدرعية" وتمت جدولتها على شبكة رحلاتها الدولية لتجوب أنحاء العالم حاملة شعار السباق بهذه المناسبة.// انتهى //17:03ت م0202