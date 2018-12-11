مكة المكرمة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسافتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي اليوم, ورشة عمل بعنوان "المنازعات التجارية وإمكانية الحلول"، التي نظمتها لجنة إصلاح ذات البين التابعة لغرفة مكة المكرمة, بحضور عدد من رجال الأعمال ومديري الشركات والمؤسسات وأعضاء اللجنة.وأكد كعكي أن غرفة مكة المكرمة تجند إمكانياتها كافة لتساعد وتدعم الأجهزة والقطاعات, من خلال الرعاية والشراكات ذات المردود الإيجابي لإيجاد مجتمع سعودي حيوي وفق مبادئنا الإسلامية السمحاء, مفيدا أن غرفة مكة المكرمة تحتضن عددًا من اللجان الفاعلة في العديد من الميادين الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة إصلاح ذات البين التي يعول عليها لوضع الحلول المناسبة للقضايا الملحة، لتتسق مع الحراك التنموي.من جهته, أوضح عضو اللجنة عدنان شفي, أن ورشة العمل تأتي ضمن خطة موسعة للجنة إصلاح ذات البين لتنفيذ مشروع "ممكنات الإصلاح التجاري"، وهو عبارة عن حزم برامجية تهدف لنشر ثقافة الإصلاح وتقريب الكفاية الإصلاحية التنفيذية في الوسط التجاري بممكنات فاعلة نحو تحقيق الهدف.بدوره, أفاد عضو لجنة إصلاح ذات البين الدكتور عبد الرحمن الغامدي, أن ورشة العمل تأتي لمعرفة واقع الحال لدى الفئة المستهدفة، والتعرف على أفكار تسهم في توفير الحلول المناسبة, مبينًا أن هدف الورشة معرفة أسباب مشكلة النزاع التجاري وأثر الحوار لمعالجتها.وتناولت الورشة من خلال جلسة عصف ذهني, النزاعات التجارية وأنواعها وأسبابها وأطرافها وأثر النزاعات التجارية على التاجر وعمله, وقدمت مقترحات عامة على بعض النماذج وأفضل الأدوات المساندة للحلول الإصلاحية.// انتهى //17:04ت م0203