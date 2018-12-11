جدة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسيشهد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح غداً، انطلاق ورشة العمل الثانية الخاصة بمناقشة مبادرات موضوع الملتقى في دورته الثالثة تحت عنوان "كيف نطور مدننا في خدمة الحج والعمرة ".وتناقش الورشة أكثر من 184 مبادرة قدّمتها قرابة 80 جهة حكومية وأهلية وسبل وأليات تطويرها، وصولاً لتعميق أثرها وجني الثمار المرجوة، كما سيتخلل الورشة وضع برامج زمنية وتشغيلية وإعلامية لهذه المبادرات، كذلك شرح ألية رفع التقارير الدورية عن كل مبادرة.وسيتم استعراض المبادرات المتوقع استمرار أثرها بعد انتهاء الملتقى لهذا العام وإشراك المشاركين في عملية تطويرها وتحسينها عبر تصويت آلي يشارك فيها جميع الحاضرين في الورشة.يُذكر أن أمانة الملتقى واللجان الخاصة به عملت إلى جانب الأجهزة الحكومية والأهلية بالمنطقة خلال الفترة الماضية على تطوير برامج الملتقى وفعالياته ، مع الأخذ في الاعتبار البناء على النجاحات التي تحققت في العامين الماضين، ووصولاً لتحقيق الأھداف التي يقام من أجلھا، مجددًا التأكيد على أن الملتقى نجح خلال دورتيه السابقتين في تقديم برامج ثقافية وفعاليات معرفية متميزة أسھمت في بناء الإنسان وتنمية قدراته واستثمار مقوماته الثقافية وطاقاته الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، وتطوير العمل الثقافي والفكري والمعرفي، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي والبرامج المعرفية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجھات الحكومية، والمؤسسات الأھلية بالمنطق، والتحسين المستمر للأداء ورفع مستوى جودته.// انتهى //17:04ت م0204