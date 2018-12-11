المنامة 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسافتتح معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء بمملكة البحرين اليوم، أعمال مؤتمر الإسكان العربي الخامس بعنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي" , بمشاركة وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الإسكان والتعمير بالدول العربية، والشخصيات والمسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ورجال الأعمال والمستثمرين، والمتخصصين في الدراسات الاقتصادية السكانية والعقارية.وأعرب معاليه في كلمة له في الافتتاح، عن تمنياته بأن يتحقق لهذا المؤتمر من خلال محاوره وأوراق العمل والمناقشات وتبادل التجارب والخبرات التي سيقدمها نخبة من المعنيين بمجال السكن الاجتماعي، النجاح المأمول ليخرج بتوصيات من شأنها أن تسهم في الدفع بالمساعي العربية الداعمة لخطط التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير السياسات الإسكانية العربية.وأوضح أن البحرين ومنذ تأسيس الدولة الحديثة في سبعينيات القرن الماضي، ولكونها جزءًا من المنظومة العربية والدولية، كانت ولا تزال تدعم كافة الجهود التي تكفل حق الإنسان في السكن لما لهذا الأمر من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية على البشرية جمعاء، والإسهام في وضع الحلول الملائمة لمواجهة التحديات الطارئة كنقص الموارد والمساحات الجغرافية وارتفاع تكاليف البناء وغيرها.ويهدف مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي تنظمه وزارة الإسكان البحرينية إلى تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة الرؤى المتعلقة بإسهامات المؤسسات والهيئات الحكومية في إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، إلى جانب التباحث حول الآليات اللازمة لتحقيق التَّوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانيات وموارد، والتَّحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة.// انتهى //17:04ت م0205