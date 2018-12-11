الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسحقق ناديا جدة والرياض لقب بطولة الدوري العام لكرة الطاولة للإعاقة الحركية التي اختتمت السبت الماضي على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض وأقيمت منافساتها على مدى 3 أيام بحضور المدير التنفيذي للجنة رافد القضيب .وحقق نادي جدة المركز الأول وكأس منافسات البطولة لفئة الجلوس ، وحل ثانياً نادي أبها وفي المركز الثالث نادي تبوك, حيث توجهم المدير الإداري للجنة البارالمبية رشيد البداح الذي توج كذلك الفائزين في دوري فئة الأقزام حيث حل أولاً عبدالله السعيد "الشرقية" , وفي المركز الثاني محسن الأسودي " جازان" ، وجاء في المركز الثالث حسين الأسودي"جازان".‏ كما توج عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية رئيس اتحاد كرة الطاولة باللجنة بندر السليم نادي الرياض بكأس بطولة الدوري العام لكرة الطاولة للإعاقة الحركية لفئة الوقوف ، وحل ثانياً نادي المدينة المنورة، وثالثاً نادي الشرقية.// انتهى //17:04ت م0206