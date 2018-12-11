الجزائر 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسألقى الجيش الجزائري القبض على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة تبسة شمال شرقي الجزائر.وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصر أخرى من الجيش بمدن جانت وتمنراست وبرج باجي مختار جنوب البلاد أوقفت 36 مهربًا وصادرت منهم سبع مركبات رباعية الدفع.وأشار نفس البيان من جهة أخرى إلى أن عناصر من الأمن بمدينة عين تيموشنت اماطت اللثام عن شبكة من ستة أشخاص مختصة في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية ، في حين أوقف حرس السواحل ببحر وهران 17 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع في طريقهم إلى أوروبا.// انتهى //18:11ت م0227