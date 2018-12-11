رياضي / أحد يستضيف الهلال غدا في مباراة مؤجلة من الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الثلاثاء 1440/4/4 هـ الموافق 2018/12/11 م واس
الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس
يستضيف فريق أحد نظيره الهلال غدا, في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وكان أحد قدر خسر من الشباب في الجولة الماضية من المسابقة بهدف دون رد ، في حين خرج الهلال بالتعادل مع النصر في ديربي الرياض 2-2 ، لذا يسعى الهلال إلى الابتعاد بالصدارة بتحقيق النقاط الثلاث التي ستبعده بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر .
ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 29 نقطة ، فيما يحتل أحد المركز ماقبل الأخير برصيد 6 نقاط الذي يأمل في الابتعاد عن مركز الهبوط وتحقيق نتيجة إيجابية .
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18:24ت م
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