الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسيستضيف فريق أحد نظيره الهلال غدا, في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وكان أحد قدر خسر من الشباب في الجولة الماضية من المسابقة بهدف دون رد ، في حين خرج الهلال بالتعادل مع النصر في ديربي الرياض 2-2 ، لذا يسعى الهلال إلى الابتعاد بالصدارة بتحقيق النقاط الثلاث التي ستبعده بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر .ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 29 نقطة ، فيما يحتل أحد المركز ماقبل الأخير برصيد 6 نقاط الذي يأمل في الابتعاد عن مركز الهبوط وتحقيق نتيجة إيجابية .// انتهى //18:24ت م0233