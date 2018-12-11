لندن 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي على هامش تحضيرات القمة الأوروبية في بروكسل اليوم, المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان الحكومة البريطانية, مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها, إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, بما فيها آخر التطورات بخصوص ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //19:07ت م0250