لندن 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسارتفع معدل التوظيف في بريطانيا إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي بعد بلوغ عدد الموظفين في البلاد 32.48 مليون شخص.وبلغت نسبة التوظيف وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء 75.7 في المئة من إجمالي القوة العاملة في المملكة المتحدة، فيما انخفض معدل البطالة لأدنى مستويات منذ ما يقارب 40 عامًا عند 4.1 في المئة.وأشار وزير الدولة البريطاني للتوظيف ألوك شورما إلى أن البيانات تؤكد استدامة وقوة سوق العمل البريطاني, خصوصًا بعد تجاوز نسبة ارتفاع الأجور لمعدلات التضخم خلال الأشهر التسع الماضية, وارتفاع معدلات التوظيف لمستويات قياسية.// انتهى //19:10ت م0251