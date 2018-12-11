القاهرة 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسبدأت اليوم في جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع "21" للجنة الإجراءات والمعلومات التابعة لإدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية برئاسة الكويت ومشاركة مسؤولي الإدارات الجمركية في الدول العربية.وأفادت مدير المكتب الفني بالإدارة العامة للجمارك الكويتية منى الرشيدي رئيس الاجتماع، أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات والمعلومات الجمركية وفى مقدمته دراسة مشروع "دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد" بهدف إيجاد صيغة توافقية حول المشروع، بناءً على توصيات اجتماع مدراء عامي الجمارك الأخير تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.وأضافت الرشيد في تصريحات على هامش الاجتماع أنه تم مناقشة مقترح مقدم من المملكة المغربية بشأن تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تدبير المناطق الحرة في ضوء التوصية المحالة من اجتماع مدراء عامي من أجل الاستفادة من المقترحات الواردة في الورقة المغربية.ولفتت النظر إلى أن الاجتماع سيناقش أيضًا مذكرة للجامعة العربية بشأن مركز المعلومات الجمركي العربي وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية، بالإضافة إلى قياس مؤشرات الآداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.// انتهى //19:16ت م0252