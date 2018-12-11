الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساختتمت أعمال البرنامج التدريبي لإعداد قيادات الوزارة ورفع الجاهزية لإدارة حالات للطوارئ والكوارث والأزمات للأجهزة البلدية الذي نفذته وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة.وركز البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار 5 أيام ولمدة 25 ساعة تدريبية على عدة محاور منها المفاهيم والمبادئ الرئيسة لإدارة الطوارئ والكوارث والازمات، وتحديد المشكلات والتفكير بطرق إبداعية وتطوير الأعمال، والمهارات القيادية لمديري الطوارئ والكوارث والأزمات، كما ركز البرنامج على عرض التقنيات الحديثة والآليات العلمية المتبعة في إدارة الكوارث، الأزمات، والاستعداد المبكر ورفع الجاهزية والتخطيط الفعال للتأهب واستخدام المهارات القيادية والتقنية الفعالة لتفادي وقوع الخطر لا سمح الله.ويهدف البرنامج إلى التعرف على مبادئ إدارة الكوارث، الأساليب الإدارية لقيادي إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، آلية التخطيط المبكر لحالات الطوارئ والكوارث والأزمات، النمذجة والمحاكاة لمعطيات الكوارث، إعداد الخطط لإدارة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، مناقشة وحلول لمشروعات تصريف مياه المطار ودرء أخطار السيول، إضافة إلى الاستعداد المبكر والتخطيط الإداري والفني للأجهزة البلدية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، والتعرف على مفاهيم ومصطلحات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والتدريب على تقنيات رصد المخاطر الطبيعية وتوظيف مخرجات الاقمار الصناعية والاطلاع على الإحصائيات والتقارير والمعاهدات الدولية لمنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية.وتضمن البرنامج ورشة عمل حول التخطيط لإدارة الكوارث للتعريف بكيفية استخدام دليل وزارة الشؤون البلدية والقروية في التخطيط للكوارث والبوابة الإلكترونية لخطط مواجهة الكوارث للأجهزة البلدية على موقع الوزارة الإلكتروني، وحلقات نقاش تطبيقية لتنمية مهارات وقدرات المتدربين.وفي ختام البرنامج التدريبي قام معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بتكريم المشاركين بالبرنامج التدريبي وتسليمهم شهادات إتمام الدورة.ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن مبادرة الوزارة لرفع كفاءة إدارات الكوارث بالمناطق الحضرية ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وجامعة الملك عبدالعزيز.// انتهى //19:23ت م0253