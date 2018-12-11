طرابلس 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، أن من يوقف ضخ النفط في ليبيا خائن لوطنه ، مطالبًا الأجهزة الأمنية في طرابلس بتقديم تقاريرها حول مرتكبي حادثة الهجوم المسلح على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر الماضي الذي خلف عددًا من القتلى والجرحى.وشدد خلال مناسبة محلية أُقيمت اليوم، على أنه في حال عدم تمكن الأجهزة المعنية من الوصول للجناة عليها الاستعانة بأي طرف دولي لمساعدتها.وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إن حكومة الوفاق وضعت دعم مؤسسة النفط في أولى اهتمامها حتى تتمكن من استعادة عافيتها ومكانتها في الصفوف الأولى في الاستثمار والإنتاج النفطي، مؤكدًا رفض أي مجموعة مسلحة تدّعي نفسها هي الوصي على الشعب الليبي، وتتحكم في مصدر دخله، عادًا ذلك خيانة للوطن.// انتهى //19:33ت م0256