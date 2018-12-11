القاهرة 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، الاعتداءات الإجرامية من جانب قوات الاحتلال بحق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" واقتحام مقرها أمس، حيث أدى إلى إصابة الموظفين بحالات اختناق، كما شهد اعتداءً على بعض الصحفيين الموجودين في مبنى الوكالة بمدينة رام الله.وطالب الاتحاد في بيان اليوم، جميع المنظمات الإعلامية الدولية, ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم البشعة من جانب قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين.// انتهى //19:34ت م0257