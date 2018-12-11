عام / اتحاد الصحفيين العرب يُدين اقتحام الاحتلال مبنى وكالة الأنباء الفلسطينية
الثلاثاء 1440/4/4 هـ الموافق 2018/12/11 م واس
القاهرة 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس
دان الاتحاد العام للصحفيين العرب، الاعتداءات الإجرامية من جانب قوات الاحتلال بحق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" واقتحام مقرها أمس، حيث أدى إلى إصابة الموظفين بحالات اختناق، كما شهد اعتداءً على بعض الصحفيين الموجودين في مبنى الوكالة بمدينة رام الله.
وطالب الاتحاد في بيان اليوم، جميع المنظمات الإعلامية الدولية, ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم البشعة من جانب قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين.
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19:34ت م
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